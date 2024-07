I santini elettorali diventano arte: a Cagliari l’esposizione di Davide Falchi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ stata inaugurata qualche giorno fa l’esposizione visitabile a Cagliari in via Torino n.13 dell’artista e architetto Davide Falchi. Le opere resteranno esposte fino a Sabato 6 Luglio quando ci sará il Finissage.

Le opere raccontano la campagna elettorale per le elezioni comunali di Cagliari 2024. In particolare, viene celebrata e descritta la figura del Candidato Consigliere e della Candidata Consigliera.

La mostra é formata da una serie di creazioni a Collage, realizzate utilizzando i “Santini elettorali”, altre stampe destinate alla propaganda, piú una serie di illustrazioni e lettering che raccontano gli impegni e le speranze dei Candidati.

<< L’arte, in quanto azione pubblica é sempre politica >> , spiega l’artista Davide Falchi citando Giacomo Verde. Arte, quindi, “come forza per il cambiamento e attivitá collettiva”. E allora, “andiamo oltre” la finalitá meramente estetica propria della classica comunicazione artística. Qui si vuole sensibilizzare, informare, fare resistenza creativa, un collage anche come strumento di denuncia delle ingiustizie e delle contraddizioni della societá. L’arte puó e deve esprimere un’idea di mondo, un senso di vita, un bisogno di bellezza. Come ha detto Giacomo Verde, << bisogna decidere da che parte stare >>.