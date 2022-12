I piccioni fanno festa a Cagliari nella mensa-discarica di via Sassari

NELLA MENSA, pardon nella discarica, DI VIA SASSARI CON IL CORSO ; I PICCIONI FANNO FESTA

I piccioni fanno festa tra i residui dei rifiuti sparsi nella strada, nell’incrocio tra Va Sassari e il Corso, a due passi dalle Casette di Natale. E’ così purtroppo tutti i giorni e le colpe sono evidenti e

risapute. Nessuno fa niente, i ristoratori e i loro dipendenti a

prestare attenzione e cautele nel conferire i rifiuti, tanto meno I

Vigili Urbani per accertare e sanzionare i responsabili ( eppure c’è

una telecamera posizionata lì di fronte, a meno che non sia per finta

!!!), ancora meno gli amministratori comunali incapaci ad adottare i

provvedimenti opportuni e necessari. Comunque, possiamo dire che

almeno ci godiamo le lotte tra i piccioni per accaparrarsi il cibo

sparso per terra.

Marcelo Roberto Marchi