“I mercati civici di Cagliari vanno salvati. Lasciarli come li ha ridotti la giunta Zedda è una follia”. Edoardo Tocco del centrodestra attacca e nello stesso tempo difende i tanti operatori dei box cagliaritani che nei giorni scorsi avevano protestato per lo stato deficitario di diversi mercati a Cagliari. “Tutti. Letteralmente abbandonati- spiega l’ex consigliere di Fi- sono sempre meno frequentati perché i disservizi sono troppi, dalle scale mobili non funzionanti all’assenza di tanti servizi ormai essenziali. Ma è possibile che all’interno ancora non esistano punti ristoro, per esempio? La situazione è più difficile è quella del mercato di via Quirra, dove i box purtroppo sono sempre più vuoti. Ma anche le altre strutture hanno problemi. Serve maggiore attenzione, gli operatori hanno molte necessità, e se vogliamo che il commercio cittadino possa riprendere la sua identità bisogna metterci mano SUBITO. I box costano troppo, il Comune deve assolutamente fare in modo di far ripopolare questi spazi abbassando le tariffe. I mercati civici sono un simbolo della città e garantiscono tanti posti di lavoro, lasciarli in questo stato è una follia!!!”