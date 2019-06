I lavoratori del Crs4 in sciopero per i contratti: “Condannati sino a restare precari”

Anche i lavoratori del Crs4 partecipano allo sciopero nazionale di otto ore proclamato domani dai metalmeccanici unitari Fiom Cgil Fim Cisl e Uilm Uil per richiamare l’attenzione sul futuro delle attività industriali e sull’esigenza di una politica che rilanci le produzioni e difenda il lavoro. A queste motivazioni, Fiom Cagliari, Rsu e lavoratori del Crs4 sommano la protesta contro la mancata trasformazione dei contratti di ricercatori e tecnologi da tempo determinato a indeterminato: una situazione ormai insostenibile che viola il contratto collettivo e le norme sul lavoro a tempo oltre a mettere a rischio la stessa operatività del centro di ricerca, le cui attività sono basate, per il 50 per cento, proprio sul lavoro dei precari storici, alcuni da più di dieci anni.

La protesta dei lavoratori aveva portato all’approvazione di una delibera della precedente giunta regionale volta a stabilizzare il personale sulla base di un fabbisogno del personale che avrebbero dovuto stilare i vertici del Centro e di Sardegna Ricerche. “A distanza di

quasi sei mesi e nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del sindacato – denuncia la Fiom – questo piano inspiegabilmente non è stato prodotto e le conseguenze rischiano di essere deleterie per il futuro del Crs4, sia per i contenziosi legali con i propri lavoratori che per le controversie con le aziende coinvolte in progetti di ricerca condivisi, nel caso in cui risultasse inadempiente per mancanza di personale”.

L’auspicio è che si rimedi nei tempi più stretti a questa situazione di vera e propria emergenza: “Vogliamo che sia garantita la prosecuzione delle importanti attività che il Crs4 svolge – concludono Fiom e rsu – e che siano preservate le professionalità esistenti attraverso l’assunzione dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla stabilizzazione”.