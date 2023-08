I fuochi d’artificio spaventano cani e gatti: sit-in di protesta a Monserrato

Sono in corso grandi festeggiamenti in città per il tanto amato San Lorenzo e gli eventi legati all’estate monserratina, kermesse che, sinora, ha richiamato la partecipazione di migliaia di persone che, tra balli di gruppo, concerti e spettacoli di vario genere, hanno affermato il centro dell’hinterland cagliaritano come polo attrattivo di tutto il circondario. Immancabili i fuochi d’artificio che, come da tradizione, hanno illuminato la notte dedicata al santo al rientro dalla processione e che daranno il benvenuto all’imminente ferragosto. Ma c’è chi proprio non gradisce il frastuono della festa e invita, tramite social, tutti i possessori di animali a quattro zampe lunedì mattina, dalle nove alle dieci, di presentarsi in comune con i loro animali per trovare un compromesso e salvaguardare i nostri amici pelosi”. Tanti i commenti che hanno animato il post e molti di essi non proprio favorevoli all’iniziativa, tra l’altro inattuabile per via della chiusura programmata degli uffici prevista proprio per lunedì. Sostanzialmente la presa di posizione è stata quella di pazientare poiché per pochi giorni all’anno è giusto fare festa, “basta tenere gli animali al sicuro e non ci sono problemi”. C’è chi replica in maniera più ardua e scrive: “Invito tutti i possessori di animali di portarsi dietro anche una bottiglietta d’acqua perché puntualmente tutti i santi giorni mi trovo le ruote della macchina segnate dalle deiezioni liquide”.

“Purtroppo sarà tutto inutile. Le tradizioni non le cambierà nessuno, anch’io non sopporto i fuochi per via dei miei animali e tutti quelli che vivono fuori in poco spazio per rifugiarsi, gli uccelli che scappano impazziti e i randagi che vanno sotto le auto terrorizzati. L’importante è il divertimento dell’essere umano” si legge.