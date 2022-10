I due amici si schiantano in moto e muoiono: addio al cagliaritano Stefano Varsi, figlio del calciatore Rino. Era il figlio dell’ex calciatore del Cagliari Rino Varsi, il 55 enne di Cagliari morto nel tragico incidente avvenuto nei pressi del lago d’Iseo. Era in moto insieme a un amico, quando secondo i primi rilievi le due moto si sarebbero accidentalmente scontrate: e così a morire sono stati in due, oltre a Stefano Varsi (da tempo trapiantato a Varese dove lavorava come ufficiale) anche Michele Ferrecchia, brianzolo. Doveva essere una tranquilla gita del sabato sera, si è trasformata in una terribile tragedia. Tra i più toccanti il commento dell’amico Marco su Fb:Ho conosciuto Stefano che era un ometto. Abitava coi suoi genitori nell’appartamento sopra di me, in Via Dei Conversi .Rino Varsi e la moglie, due persone speciali che ci son state accanto in momenti tristi per la mia famiglia. Ciao Stefano, un giorno ci rincontreremo e mi dirai…come un tempo: “Buongiorno Signor Marco”. Nella foto, Stefano Varsi (a rettifica immediata della precedente foto pubblicata che non riguardava l’incidente ma una delle ultime uscite pubbliche del papà del ragazzo scomparso).