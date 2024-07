Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I consigli di Neon Europa: lastre in plastica per ogni uso

Vasta gamma e servizio di taglio e lavorazione su misura

La Neon Europa è il punto di riferimento per chi cerca lastre in plastica di alta qualità, adatte a una moltitudine di applicazioni. Con un’ampia selezione di materiali, spessori e colori, l’azienda è in grado di soddisfare le esigenze di clienti provenienti da settori diversi, offrendo prodotti che spaziano dall’industria all’artigianato, dall’architettura all’arte.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di lastre in plastica e sui servizi di lavorazione personalizzata, contattate il nostro team al tel 070240660 int 2.

Un Catalogo Ricco e Diversificato

Neon Europa propone una vasta gamma di lastre in plastica, che comprendono:

Plexiglass (PMMA): Trasparente, colorato, satinato o opaco, è ideale per la realizzazione di elementi di design, arredamento, vetrine e molto altro.

Policarbonato:Con elevate proprietà di resistenza agli urti e trasparenza, è perfetto per coperture, protezioni e applicazioni in cui è richiesta la massima sicurezza.

Pvc: Disponibile in versione rigida, trova impiego in numerose applicazioni, dall’edilizia alla comunicazione visiva.

Polipropilene:Ideale per utilizzi industriali, grazie alla loro leggerezza e resistenza chimica.

Altri materiali speciali: Neon Europa offre anche lastre in materiali tecnici ciascuno con caratteristiche specifiche per usi particolari.

Lavorazioni su Misura

Oltre alla fornitura di materiali di qualità, Neon Europa si distingue per i servizi di lavorazione personalizzata. Grazie a macchinari all’avanguardia e a un team di esperti, l’azienda è in grado di eseguire tagli precisi e personalizzati, incisioni, piegature e altre lavorazioni secondo le specifiche del cliente.

La Qualità al Servizio del Cliente

La missione di Neon Europa è garantire la massima soddisfazione del cliente, offrendo prodotti e servizi di alta qualità. Ogni lastra in plastica è selezionata con cura e lavorata secondo standard rigorosi, per assicurare risultati eccellenti in ogni progetto.

Perché Scegliere Neon Europa

Esperienza e Competenza: Con oltre 60 anni di storia, Neon Europa è sinonimo di affidabilità e professionalità.

Innovazione e Tecnologia: L’azienda investe continuamente in tecnologie avanzate 4.0 per offrire soluzioni innovative e di alta precisione.

Servizio Personalizzato: Ogni progetto è unico, e Neon Europa si impegna a fornire soluzioni su misura per soddisfare le specifiche esigenze di ogni cliente.

Contattaci:

Saremo lieti di assistervi nella scelta del materiale più adatto e di realizzare il vostro progetto con professionalità e attenzione ai dettagli.

Neon Europa: la vostra soluzione per lastre in plastica di qualità e lavorazioni su misura.