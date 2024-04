I consigli di Neon Europa: i salottini da esterno per l’aumento del fatturato di Hotel e Ristoranti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Con la loro esperienza e competenza nel settore, Neon Europa offre ai propri clienti una esperienza d’acquisto completa, fornendo consulenza personalizzata e assistenza nella scelta degli arredi da interno e da esterno, più adatti alle esigenze, al gusto e al budget di ciascun cliente.

Contatta Neon Europa per una consulenza e un preventivo gratuito al 070 240 660.

Per un hotel o un ristorante, investire in salottini per uso esterno può essere estremamente conveniente e vantaggioso per diverse ragioni:

Creazione di Spazi Accoglienti e Invitanti: I salottini all’aperto offrono agli ospiti un luogo confortevole e accogliente dove rilassarsi e socializzare. Questi spazi ben curati possono migliorare notevolmente l’esperienza complessiva dei clienti, incoraggiandoli a trascorrere più tempo presso l’hotel o il ristorante e a ritornare in futuro.

Massimizzazione dello Spazio Utilizzabile: Gli spazi all’aperto, quando arredati con salottini, consentono di sfruttare al massimo le aree esterne dell’hotel o del ristorante. Questo può essere particolarmente vantaggioso durante i periodi di bel tempo, quando i clienti desiderano godersi l’aria fresca e il panorama circostante.

Differenziazione e Competitività: Offrire spazi all’aperto ben arredati può distinguere un hotel o un ristorante dalla concorrenza. La cura e l’attenzione dedicata ai dettagli, compresi gli arredi all’aperto di alta qualità, possono attirare clienti in cerca di un’esperienza unica e memorabile.

Aumento del Fatturato: Gli spazi all’aperto possono essere utilizzati per servire pasti, bevande o persino eventi speciali. Questo non solo amplia le possibilità di servizio, ma può anche contribuire ad aumentare il fatturato complessivo dell’hotel o del ristorante.

Adattabilità e Flessibilità: I salottini per uso esterno possono essere facilmente spostati o riorganizzati per adattarsi alle esigenze del momento, che si tratti di ospitare una festa privata, un evento aziendale o semplicemente offrire un’area tranquilla per i clienti.

Promozione dell’Immagine: Gli arredi all’aperto di alta qualità contribuiscono a creare un’immagine positiva. Questo può influenzare positivamente la percezione dei clienti sull’hotel o sul ristorante e aumentare la fedeltà nel lungo termine.

In definitiva, investire in salottini per uso esterno può essere un investimento strategico per migliorare l’esperienza complessiva dei clienti, aumentare la competitività e stimolare il successo finanziario di un hotel o un ristorante.

Scopri la perfezione dei dettagli, la qualità, lo stile dei salottini per uso esterno di Neon Europa.

La Neon Europa è un partner affidabile, un’azienda storica, nata nel 1962, molto conosciuta e apprezzata in Sardegna che ti può seguire in tutte le fase dalla progettazione alla fornitura, dal montaggio all’assistenza post vendita.

Neon Europa oltre all’arredamento interno ed esterno può proporre, attrezzature per la ristorazione, l’allestimento del dehor, insegne luminose, cartelli e vetrofanie. E’ utile avere un unico partner di fiducia per la tua attività.

Chiama subito Neon Europa per una consulenza e un preventivo gratuito al 070 240660.