I consigli di Neon Europa: come scegliere le sedie per bar e ristoranti. Visita lo showroom di Cagliari

Neon Europa azienda leader nell’arredamento di locali commerciali, è rivenditore delle sedie Pedrali, rinomate per la loro eccellente qualità e design a prezzi competitivi.

Neon Europa suggerisce per l’esterno le sedie in polipropilene che mantengono la loro integrità strutturale e estetica anche dopo un uso prolungato agli agenti atmosferici.

Lavasta collezione di sedie Pedrali si può visionare nello showroom di Neon Europa a Cagliari in viale Elmas 183.

Potrete provare e toccare con mano : Ara, Babila, Dome, Gossip, Grace, Ice, Enjoy, Joi, Plus, Tatami, Remind, Souvenir, Volt, Snow ecc.

Neon Europa può offrire progettazione, fornitura e montaggio dell’allestimento degli spazi esterni, che comprende anche tavoli, salotti, ombrelloni, fioriere, paravento per dehor oltre chiaramente le insegne luminose e i cartelli.

Contatta Neon Europa al 070 240 660 per una consulenza gratuita e per spedizioni in tutta Italia.

Ecco alcune delle qualità distintive delle sedie in polipropilene Pedrali proposte da Neon Europa.

Variegata scelta: Tantissimi modelli che possono includere sedie impilabili, pieghevoli o con braccioli e vasta gamma di colori vivaci e neutri per inserirsi armoniosamente in qualsiasi ambiente e stile.

Design contemporaneo: Estetica e funzionalità. Le linee pulite, le forme ergonomiche e l’attenzione ai dettagli rendono le sedie Pedrali adatte a una varietà di ambienti, dai contesti domestici a quelli commerciali.

Comfort: Le sedie sono progettate ergonomicamente per fornire un supporto ottimale al corpo, consentendo agli utenti di sedersi comodamente per lunghi periodi di tempo.

Innovazione tecnologica: Uso di tecnologie di produzione all’avanguardia e costante sviluppo di nuovi materiali e tecniche di costruzione.

Versatilità: Sono progettate per adattarsi a una vasta gamma di contesti e stili di arredamento. Che si tratti di sedie da cucina, sedie da ufficio, sedie da ristorante o sedie da giardino, Pedrali offre una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Leggerezza: Il polipropilene è un materiale leggero, il che rende le sedie facili da spostare e posizionare secondo le esigenze dell’utente.

Manutenzione semplice: Le sedie in polipropilene sono generalmente facili da pulire e richiedono poca manutenzione. Basta solitamente un detergente delicato e acqua per rimuovere lo sporco e mantenere la loro bellezza nel tempo.

Sostenibilità: Pedrali si impegna per la sostenibilità ambientale, utilizzando materiali riciclabili e adottando pratiche di produzione eco-compatibili. Questo impegno si riflette nella loro gamma di prodotti ecologici e nel rispetto degli standard ambientali.

Le sedie Pedrali sono l’ideale per locali pubblici in quanto soggette a una serie di rigorosi test di durata, resistenza e rottura per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti.

In sintesi, la scelta della sedia non è così semplice come sembra e quando è da integrare in ambienti già arredati è ancora più utile la consulenza di professionisti.

