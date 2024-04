I consigli di Neon Europa: come scegliere i tavolini per bar e ristoranti. Visita lo showroom di Neon Europa a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La vasta collezione di tavolini Pedrali si può visionare nello showroom di Neon Europa a Cagliari in viale Elmas 183.Potrete provare e toccare con mano i tavolini : Arky, Bold, Elliot, Fabbrico, Fluxo, Ikon, Inox, Laja, Liberty, Lunar, Quadra, Tonda, Ypsilon ecc.

La Neon Europa è un partner affidabile, un’azienda storica, nata nel 1962, molto conosciuta e apprezzata in Sardegna che ti può seguire in tutte le fase dalla progettazione alla fornitura, dal montaggio all’assistenza post vendita.

Neon Europa oltre ai tavolini e l’arredamento interno ed esterno può proporre, attrezzature per la ristorazione, l’allestimento del dehor, insegne luminose, cartelli e vetrofanie. E’ utile avere un unico partner di fiducia perla tua attività.

Contatta Neon Europa per una consulenza gratuita al tel 070 240 660.

I tavolini Pedrali sono progettati con attenzione al design contemporaneo, alla funzionalità e alla durabilità, per soddisfare le esigenze degli ambienti commerciali, essendo adatti ad un uso intensivo.

Presentano linee pulite e moderne, con una vasta gamma di colori e finiture per adattarli all’ambiente circostante.

I basamenti dei tavolini possono essere in:

– Metallo: Acciaio o alluminio sono ampiamente utilizzati per la durabilità e resistenza.

– Legno: Il legno è un materiale tradizionale e versatile che viene spesso utilizzato per creare tavolini dall’aspetto caldo e accogliente. Si utilizzano varie essenze di legno come frassino o faggio, a seconda dello stile e delle preferenze del design.

– Plastica: La plastica è un materiale leggero, resistente e facile da pulire, ideale per l’uso in ambienti esterni.

Si utilizzano polimeri di alta qualità per creare tavolini dalle linee moderne e pulite

I ripiani possono essere in:

-Stratificato HPL: E’ un materiale composto da strati di carta impregnata di resina melaminica e sottoposto a pressione e calore. Questo processo di produzione crea un materiale resistente, durevole e facile da pulire, rendendolo ideale per l’uso in ambienti commerciali come bar e ristoranti. I ripiani per tavolini in stratificato HPL offrono una vasta gamma di colori, finiture e design, consentendo di adattarli facilmente all’arredamento esistente.

-Laminato: E’ un materiale costituito da strati di carta impregnata di resina termoindurente e laminati insieme sotto pressione e calore. I ripiani per tavolini in laminato offrono una superficie resistente ai graffi, facile da pulire e disponibile in una varietà di colori, finiture che si sposano perfettamente con lo stile e l’estetica dell’ambiente commerciale in cui verranno utilizzati.

-Metallo: Aspetto moderno, industriale e resistente per creare ripiani robusti e durevoli. Questi ripiani possono essere trattati con finiture speciali per resistere alla corrosione e all’usura, rendendoli adatti sia per interni che per esterni.

In sintesi, la scelta dei tavolini non è così semplice come sembra e quando sono da integrare in ambienti già arredati è ancora più utile la consulenza di professionisti.

Neon Europa ti aspetta per consulenze e preventivi gratuiti – tel 070 240 660 – [email protected]