I consigli di Neon Europa: come arredare un bar in stile minimale

Arredare un bar pasticceria con uno stile minimale e creare un’atmosfera elegante e raffinata, mettendo in risalto i prodotti e il design senza eccessivi fronzoli.

Ecco alcuni suggerimenti di Neon Europa su come farlo:

Colori neutri e tonalità

Utilizza una palette di colori neutri come bianco, grigio, nero o beige.

Linee pulite e forme semplici

Scegli arredi con linee pulite e forme geometriche semplici. Evita ornamenti eccessivi e decorazioni superflue.

Bancone e vetrine

Il bancone e la vetrina snack dovrebbero essere lineari. Assolutamente da evitare sono vetri curvati e composizioni sinuose. Sfrutta il contrasto tra il bianco e il nero per creare un interesse visivo. Ad esempio, se il bancone è bianco, le vetrine delle paste potrebbero essere incorniciate in nero per creare un effetto di contrasto elegante.

Arredi

Seleziona sedie e tavoli con design semplici ed essenziali.

Scegli tavoli con superfici lisce e pulite senza eccessivi ornamenti e basamenti lineari.

Le sedie dovrebbero essere ergonomiche, comode e dal design semplice. Opta per sedie con schienale diritto e senza braccioli per massimizzare lo spazio e creare un aspetto pulito. Anche qui, colori neutri come il bianco, il nero o il grigio sono consigliati.

Se lo spazio lo permette, crea una zona lounge con comodi divani o poltrone.

I divani a due o a tre posti possono essere più adatti per un bar con uno stile minimalista. Evita divani oversize o con dettagli decorativi eccessivi.

Illuminazione

Utilizza luci soffuse e diffuse per creare un’atmosfera accogliente. Lampade a sospensione o faretti incassati possono essere scelte ideali per illuminare gli spazi senza appesantirli.

Arte e decorazioni

Limita le opere d’arte e le decorazioni a pochi pezzi chiave di design. Quadri astratti o fotografie in bianco e nero possono essere scelte ideali per aggiungere interesse visivo senza appesantire l’ambiente.

