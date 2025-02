“Fa piacere leggere le dichiarazioni di Fausto Piga di FdI che si considera umanamente vicino alla presidente Todde. Ma quando invece parla di ritardo su tutti i fronti, si riferisce al periodo in cui la Sardegna era governata dal suo partito? Perché a noi, caro Piga, risultano ben altri numeri. In soli 10 mesi di governo abbiamo dimostrato cosa significa lavorare al servizio della Sardegna e dei sardi. Oltre 170 delibere sulla sanità approvate, oltre 3.5 miliardi del fondo per lo sviluppo e la coesione, la battaglia contro la speculazione energetica, le bonifiche a La Maddalena, il rilancio di Abbanoa e la difesa dell’acqua pubblica, il contrasto all’autonomia differenziata, la lotta alla povertà e circa 1 miliardo sulla transizione ecologica per famiglie e imprese. Sono altrettanto disponibile, dove e quando vuole, a ricordare all’onorevole Piga quali sono stati i grandi risultati raggiunti della giunta di centrodestra: il nulla misto al niente”. Così il consigliere regionale del M5S Alessandro Solinas replica al vicecapogruppo di Fratelli d’Italia.