Hotel mania a Cagliari, corsa a tre per far risorgere l’ex Moderno di via Roma

Una società cagliaritana – la stessa che è titolare dell’Hotel Italia di via Sardegna – una campana – la Immobiliare Vecchi srl di Pompei – e una “mista” olandese-americana – rappresentata da una donna cagliaritana -. Tutte “specializzate” nel settore degli alberghi e tutte unite da un’unica volontà: acquistare quella Casa dello studente di via Roma a Cagliari, sprangata da anni e attualmente pericolante, al punto che l’Ersu ha dovuto mettere mano al portafoglio e spendere quasi centocinquantamila euro per far piazzare, sulla facciata principale, ponteggi e reti protettive. Lì dentro, sino a qualche anno fa, decine di studenti universitari fuori sede hanno potuto alloggiare durante l’anno accademico. Poi, la chiusura per problemi strutturali. A poche centinaia di metri di distanza vanno avanti i lavori per il futuro campus di viale La Playa e la società che vincerà la gara per completare il secondo lotto potrebbe avere l’edificio ceduto con la formula della permuta: “Ma è solo un’opzione”, precisa il presidente dell’Ersu, Michele Camoglio, contattato da Casteddu Online. Ciò che è certo, invece, è che tra fine aprile e maggio sono arrivate, a breve distanza l’una dall’altra, le tre “manifestazioni di interesse” per acquistare palazzo Vivanet e poter mettere a reddito “circa cento posti letto”, in una posizione molto strategica per la città. A pochi metri, infatti, c’è la stazione dei treni di piazza Matteotti e il porto.

In almeno due casi, chi era interessato a capire come poter acquistare il palazzo “ha anche avuto la possibilità di visitarlo”. Il valore dell’immobile? “Tra i sei e i sette milioni di euro”, informa Camoglio. Una cifra che quasi si triplica, toccando quota “venti milioni”, a causa dei tanti lavori da svolgere: “Quelli interni, basti pensare che in alcune stanze manca il bagno, in più c’è tutta la ristrutturazione dell’edificio”. Insomma, non certamente caramelle: “Tutti i possibili acquirenti hanno trovato la cifra abbordabile”. Adesso, c’è solo un iter da dover seguire e svolgere: serve il bando di gara – deve produrlo l’Ersu – e poi la conferma da parte della Regione. Per qualche anno, l’ex Moderno ha ospitato tanti universitari fuori sede, in una città dove la fame di alloggi per chi studia in questa o quella facoltà e arriva dal resto della Sardegna è davvero tanta: “Anche se dovesse andare in porto il progetto della permuta nei confronti della società che si aggiudicherà il secondo lotto per la costruzione del campus di viale La Plaia”, osserva Camoglio, “è chiaro che poi la società vorrà puntare sul settore ricettivo e alberghiero”.