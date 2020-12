Horizon presenta il Volantino Natale

Il Black Friday è terminato ma le promozioni proseguono con il volantino dedicato al Natale. Dal 3 dicembre al 7 gennaio, sarà possibile acquistare tantissimi prodotti a dei prezzi incredibili. Horizon ha infatti selezionato un’ampia scelta di articoli per soddisfare le esigenze e i desideri di tutti i clienti: dai prodotti per il bricolage a quelli per i professionisti, dagli articoli per la casa alle tantissime idee regalo.

E per chi non avesse ancora decorato la propria abitazione? Nessun problema. Nel punto vendita Horizon sono disponibili tantissimi addobbi e decorazioni che creeranno la giusta atmosfera natalizia in ogni ambiente domestico.

Per sfogliare il nuovo volantino e per scoprire le promozioni attualmente attive, sarà sufficiente collegarsi al sito www.horizonwh.com