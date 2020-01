“Ho avuto un brutto incidente a Quartu, cerco la donna che mi ha rianimata e aiutata”

Un incidente che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze, e una donna che cerca un’altra donna per “ringraziarla dal più profondo del mio cuore” per averla aiutata. Iulia Andreia Luca, rumena residente a Cagliari di ventotto anni, se l’è vista davvero brutta: “Domenica cinque gennaio, verso le diciotto, ero al volante della mia Mercedes classe A nella zona di Is Mortorius, non ho dato la precedenza a un’altra auto e, inevitabilmente, ci siamo scontrati. Mio marito, mio figlio e il guidatore dell’altra auto non hanno avuto nemmeno un graffio, io invece ho perso i sensi”. La donna è stata tirata fuori dalla macchina e, tra le primissime persone che le hanno prestato soccorso c’è stata “una donna. A mio marito ha detto di essere una dottoressa. Mi ha risvegliata, tenendomi la mano e facendomi tante domande nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Poi, se n’è andata senza dire un parola, ma lanciandomi un sorriso. Non so nulla di lei, so solo che ha i capelli ricci e un cagnolino col quale ha fatto giocare mio figlio di otto anni, molto spaventato per l’incidente”. La ventottenne è stata trasportata “all’ospedale Marino, mi hanno assegnato sette giorni di cure a causa di un brutto colpo che mi ha bloccato la zona del collo”. Il peggio, adesso, sta pian piano passando. E, a spavento ormai terminato, rimane un unico desiderio.

“Voglio conoscere e ringraziare di persona la donna che si è presa cura di me con tanto amore sino all’arrivo dei soccorsi. Le devo molto, davvero. Ringrazio anche tutte le altre persone che si sono fermate e hanno aiutato mio marito. Chiunque possa aiutarmi a mettermi in contatto con quella donna mi scriva in privato su Facebook“.