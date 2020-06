Hinterland cagliaritano, fiamme alte tra la 554 e la 131: altri incendi ad Assemini e Selargius

Nella giornata di oggi, squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando sono intervenute per incendi di vegetazione e sterpaglie nell’hinterland del cagliaritano. Intorno alle 13:30 un vasto incendio di sterpaglie si è propagato nei pressi della Grande Circonvallazione tra la strada statale 554 e l’innesto della statale 131 in un’area rurale, dove le fiamme hanno coinvolto alcune strutture utilizzate come ricovero attrezzi, gli operatori VVF hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta, sul posto hanno operato tre automezzi e sette operatori con APS (autopompaserbatoio) un automezzo fuoristrada dotato di modulo Aib (antincendioboschivo) e il supporto di un’autobotte.

Intorno alle 16:00 una squadra con il supporto di un’autobotte ha operato per spegnere le fiamme in via Sa Costera nel territorio del comune di Assemini (CA).

Intorno alle 17:00 un incendio di sterpaglie e vegetazione nei pressi del ex strada statale 131 in territorio del comune di Sestu (CA) si stava propagando nelle vicinanze di alcune strutture commerciali una squadra di pronto intervento con due automezzi ha tempestivamente circoscritto il rogo evitando che le fiamme potessero raggiungere le costruzioni.

Un altro incendio si è sviluppato in via Delle Gardenie a Selargius, anche per questo intervento una squadra di pronto intervento ha operato per spegnere le fiamme, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza.

Nelle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche le squadre dei volontari della Protezione Civile. Le cause dei roghi sono in fase di accertamento.