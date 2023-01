Harry senza freni e senza limiti, volano stracci: famiglia reale ancora sotto accusa

Più appassionante di una telenovela degli anni ’80, di quelle che ti tenevano incollato alla tv insieme alle nonne in attesa della puntata successiva, la saga dei Windsor non delude e continua a regalare incredibili capitoli di gossip e rivelazioni che, vere o presunte, stanno mandando per aria gli equilibri della famiglia reale. Harry è ormai senza freni e senza limiti, e ancora una volta nel giorno del 41esimo compleanno della cognata Kate, moglie di suo fratello William, lancia pesanti accuse al resto della famiglia, con un filo rosso molto preciso: la difesa a tutti i costi di sua moglie Meghan Markle.

All’emittente britannica ITV il Duca del Sussex ha dichiarato di aver voluto dire la sua dopo 38 anni di “distorsioni” messe in atto da altri e ha puntato il dito contro alcuni membri della famiglia, accusati di essere “andati a letto con il diavolo” per ottenere una copertura favorevole da parte dei tabloid britannici. “Ma nel momento in cui questa riabilitazione di immagine va a scapito di altri, di me, allora è lì che io traccio un confine”, ha spiegato.

Harry ha poi ribadito che nella famiglia reale c’è stata preoccupazione per il colore della pelle di suo figlio, come già accennato durante l’esplosiva intervista concessa assieme alla moglie a Oprah Winfrey.

Il figlio di re Carlo III ha anche manifestato la volontà di riconciliarsi coi suoi familiari, i quali però non avrebbero “mostrato alcuna volontà di farlo”: “Il perdono è una possibilità al 100% perché vorrei riavere mio padre e mio fratello”. Nel libro ‘Spare’ Harry racconta di forti litigi avuti col fratello maggiore William e anche di uno scontro fisico con lui durante una discussione tra i due che ha avuto per oggetto la moglie Meghan.

Il principe lamenta anche il trattamento razzista dei media britannici nei confronti dell’ex attrice e la mancanza di sostegno alla coppia da parte della famiglia reale.

Ma l’opinione pubblica inizia a essere spaccata: troppi attacchi e soprattutto troppo business, con libri, serie tv e iniziative che fanno diluviare miliardi sull’ex coppia reale. E’ ancora una volta Meghan a essere sotto accusa, per il ruolo di manipolatrice di cui viene accusata mentre Harry sarebbe totalmente plagiato da lei. Intanto, William ha scelto la strada del silenzio, almeno per ora.