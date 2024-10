Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Halloween a Castiadas: nelle Antiche carceri l’evento “Bruxia Vampira”.

La strega che succhia il sangue, personaggio delle antiche leggende sarde, sarà la protagonista del gala che si terrà la notte del 31 ottobre nel vecchio penitenziario del Sarrabus. Il sindaco Murgioni: “Un’esperienza unica tra le prigioni ottocentesche, le domus de janas e i misteri del nostro territorio”.

Cultura, leggende e un evento da brividi. “Sa bruxa vampira”, la strega che si nutre di sangue, personaggio dei racconti sardi, volerà sotto la luna dalle Domus de Janas fino alle vecchie prigioni. E sarà la protagonista del gala che si terrà giovedì 31 ottobre alle 21 nelle Antiche carceri di Castiadas.“Bruxia vampira”, con una “i” in più, sarà il nome del party. La decisione è di Events, la società organizzatrice, di Alessia Ghisoni, titolare di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, event manager, regina del wedding isolano e da anni impegnata nella realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio in Sardegna. Il programma è stato approvato dall’amministrazione comunale castiadese.

Musica, spettacolo e balli rievocheranno le atmosfere che si respiravano in passato la notte dell’ultimo giorno di ottobre, la più buia dell’anno, quando città e villaggi si animavano con rituali e cerimoniali antichi. Saranno riproposti i miti che permeano Castiadas come quelli legati alle streghe che volteggiano tra nuraghi e tombe dei giganti.

Donna libera in possesso di un potere arcaico, le strega nelle leggende sarde è una figura quasi mistica. Viene evocata con nomi diversi, ma spesso e volentieri è la “bruxa” capace di malefici, stregonerie e di pronunciare parole magiche per i suoi sortilegi. Erano le figlie delle janas, le antiche fate che vivevano in mezzo alla natura e nel buio delle grotte. E il territorio di Castiadas conta numerose presenze di Domus de Janas, disseminate tra i suoi monti e la sua foresta, scoperte tra i tanti sentieri creati dai carcerati che lavoravano alla bonifica del territorio. Da qui la scelta di creare un evento all’interno delle Antiche Carceri, dove il programma prevede l’arrivo degli ospiti.

Nel vecchio penitenziario attraverseranno un percorso sensitivo ed emozionale tra suoni e intrattenimenti musicali. I partecipanti saranno poi catapultati nel bel mezzo di una danza delle “bruxas” intorno al fuoco e le suggestioni create dagli allestimenti definiranno il mistero e il fascino e della prigione che verrà valorizzata da un evento esclusivo, capace di conquistare turisti e curiosi.

Il set verrà realizzato in collaborazione con professionisti di altissimo livello del settore dell’event planning, moda, immagine, fotografia e comunicazione. Anche le ospiti seguiranno un dress code elegante da vere “bruxas” con abiti rigorosamente neri.

L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico su prenotazione e nello stretto rispetto del dress code.

«Da anni siamo impiegate nella valorizzazione del territorio di Castiadas e crediamo che questo possa col tempo diventare sempre più ricco di turismo», spiega Alessia Ghisoni, «un ringraziamento speciale al sindaco Eugenio Murgioni, a tutta l’amministrazione comunale e ai castiadesi che ancora una volta hanno creduto in noi».

«Anche quest’anno siamo pronti a trasformare la notte di Halloween in un’esperienza unica con la “Notte Magica nelle Antiche Carceri”», spiega Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, «un evento che vi condurrà tra le leggende, la storia e i misteri del nostro territorio. Il nostro obiettivo è valorizzare e raccontare il nostro paese attraverso i suoi luoghi più simbolici, patrimoni di immenso valore storico e culturale. Vogliamo che ogni partecipante si senta parte di questo viaggio, esplorando le meraviglie naturali e le storie affascinanti che rendono la nostra terra unica.

Le Antiche Carceri», aggiunge, «con la loro atmosfera suggestiva, saranno il palcoscenico ideale di questa notte magica. Tra i percorsi tracciati dai carcerati e le antiche strutture della colonia penale, sarà possibile rivivere la storia del nostro pese e apprezzarne la bellezza incontaminata. Dalle montagne dei Sette Fratelli fino alle nostre splendide spiagge, Castiadas diventerà uno scenario da sogno dove passato e presente si incontrano».

Vi invitiamo», conclude, «a prendere parte a questo evento straordinario, che offrirà l’opportunità di riscoprire la nostra storia e viverla in un modo nuovo, emozionante e coinvolgente. Sarà una serata indimenticabile, che vi farà innamorare ancora di più della nostra terra, del suo passato e delle sue leggende».

Lo show sarà presentato dal noto anchorman tv Anthony Peth. «Per me è un vero piacere tornare in Sardegna per queste occasioni», spiega il conduttore televisivo, «negli anni ho un viaggiato in lungo e in largo con La 7 e con la Rai portando ai telespettatori un’Italia più bella. Gli eventi che organizzano Oggi Sposi e Events sono eventi che risaltano la Sardegna e in questo caso presentare un evento dedicato ad Halloween è ancora più suggestivo e sensazionale. Il territorio di Castiadas offre tante location che rievocano il passato, culla della cultura sarda. Sono onorato», prosegue, «di tornare nuovamente nella mia terra natale e rivivere uno degli eventi tanto atteso nel sud Sardegna. L’organizzatrice Alessia Ghisoni di recente ha ideato e organizzato un format dedicato al mondo del wedding. Sono arrivati esperti del settore da tutto il mondo e questo è un grande orgoglio per la nostra penisola, organizzazioni di questo tipo se ne trovano sempre meno, la cura nel dettaglio è un must che rende ancora più unici i suoi eventi».