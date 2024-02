Hai un bar, un ristorante, un hotel? Contatta la NEON EUROPA per una consulenza GRATUITA

Hai un bar, un ristorante, un hotel? Desideri incrementare il tuo fatturato con spazi esterni ben attrezzati?

Puoi contattare la NEON EUROPA, per una consulenza GRATUITA e scoprire come dare un nuovo look e ottimizzare gli spazi esterni del tuo locale.

È importante comprendere che l’esperienza del cliente nel tuo locale dipende da vari elementi spesso trascurati, come arredi, colori, illuminazione, musica. Questi investimenti influenzano positivamente la percezione e favoriscono il ritorno e il passaparola.

Il dehor nel tuo bar o ristorante può essere una soluzione eccellente per aumentare il fatturato. Neon Europa, con la sua divisione arredamenti, può fare la differenza, trasformando lo spazio esterno in un luogo invitante che attira e fidelizza i clienti.

Ecco alcuni suggerimenti su come attrezzare il tuo spazio esterno.

Comfort e atmosfera

Il comfort dei tuoi clienti dovrebbe essere la tua priorità. Investi in arredi da esterno comodi e resistenti alle intemperie.

Aggiungi ombrelloni e pergole per proteggere dal sole e dal freddo. Crea la giusta atmosfera scegliendo con cura lo stile, gli accostamenti di colori e i materiali.

Alcuni dettagli più specifici sull’arredamento per gli spazi esterni del tuo bar o ristorante:

Tavoli e sedie

I tavoli e le sedie devono essere robusti, resistenti alle intemperie e facili da pulire. Il metallo e il polipropilene sono i materiali più idonei. Considera l’uso di tavoli e sedie pieghevoli o impilabili per una facile conservazione.

Salotti

I salotti all’aperto possono creare un’atmosfera rilassata e accogliente. Opta per divani e poltrone comode con cuscini resistenti alle intemperie. I salotti sono ideali per i clienti che desiderano rilassarsi con un drink o un pasto leggero.

Ombrelloni

Gli ombrelloni sono essenziali per proteggere i tuoi clienti dal sole. Scegli ombrelloni di alta qualità che sono resistenti al vento e ai raggi UV. Considera l’uso di ombrelloni con basi pesanti per la stabilità e con meccanismi di inclinazione per l’ombreggiatura regolabile.

Pergole

Le pergole possono essere accessoriate con coperture di vario genere e di diversi materiali.

Esiste anche la pergola bioclimatica, solitamente realizzata in alluminio, che è chiudibile su tutti i lati. L’apertura superiore presenta lame orientabili o retraibili che, grazie a sistemi automatizzati, possono essere comandate da remoto.

Neon Europa ha selezionato esclusivamente fornitori made in Italy, divenendo in Sardegna un punto di riferimento per i locali food, dove con una offerta variegata, segue i clienti in tutte le fasi dalla progettazione, alla fornitura, dal montaggio all’assistenza. Consulenza gratuita anche per l’arredamento interno e l’attrezzatura per la ristorazione.

Il famoso jingle, che è entrato nella testa di tanti sardi, è diventato NEON EUROPA INSEGNE & ARREDAMENTI