Ha un malore improvviso, muore a 73 anni l’ex assessore di Quartu Paolo Passino

Paolo Passino non c’è più, l’ex assessore di Quartu è morto a 73 anni, stroncato da un malore improvviso. Una lunga carriera da ingegnere e, poi, l’entrata in politica con la nomina ad assessore all’Ambiente durante la Giunta Delunas, subito dopo un’altrettanto lunga esperienza da dirigente dello stesso settore. È stato anche vicesindaco, Passino, prima di guidare per anni il parco di Molentargius. Da qualche anno si era allontanato dalla politica attiva, continuando con la sua principale attività di ingegnere. Cordoglio da parte del sindaco Graziano Milia: “È una perdita dolorosa, era un professionista serio e preparato. Non possiamo non ricordare con rimpianto il suo impegno e il suo contributo nell’amministrare la città e il parco del Molentargius. Paolo Passino era una persona buona e trasparente, ci mancherà molto”.

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 9 gennaio 2024, alle 14:30, al cimitero cagliaritano di San Michele.