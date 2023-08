Ha un incidente in Sardegna, muore dopo un anno: addio al pompiere Giovanni Maria Spiggia

Lutto tra i vigili del fuoco sardi e tra gli agenti di polizia penitenziaria. È morto a Parma, in un reparto di riabilitazione specializzato, Giovanni Maria Spiggia, il vigile del fuoco 45enne che l’11 agosto 2022, mentre stava lavorando al comando provinciale di Nuoro, era precipitato dal pianale di un camion su cui stava effettuando un controllo, battendo violentemente la testa. Grande commozione nella caserma nuorese, in primis con il comandante provinciale Antonio Giordano, che insieme a tutte le donne e gli uomini del comando provinciale si stringe alla moglie Anna Grazia, alle figlie Maria Luisa, Chiara e Antonella. “Giovanni lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i colleghi che non lo dimenticheranno mai, conservando il suo ricordo sempre vivo”.

Interviene anche la Fns Cisl Sardegna, con Giovanni Villa: “Un duro colpo per i vigili del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Nuoro e della Sardegna che oggi piangono il loro amico e collega quarantaseienne Giovanni Maria Spiggia, il vigile coordinatore che l’11 agosto del 2022 rimase vittima di un incidente mentre effettuava dei controlli su un mezzo in dotazione al Comando che da lì a poco sarebbe dovuto uscire in intervento. Ancora una volta il corpo nazionale dei vigili del fuoco veste il lutto per un angelo del soccorso, un collega amato da tutti”. Il segretario generale regionale Giovanni Villa dichiara: “La FNS Cisl Sarda è vicina alla moglie, alle figlie ed ai familiari tutti in questo drammatico momento. Il decesso di Giovanni Spiggia, dopo quasi un anno di sofferenze e speranze ci lascia nel dolore più profondo. Alla famiglia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco vanno, unitamente a quelle della segreteria nazionale, le nostre più sentite condoglianze”.