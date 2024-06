Ha raccontato il cancro sul blog, Cagliari piange Claudia Puddu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Claudia Puddu non ce l’ha fatta. E’ morta la blogger cagliaritana 43enne. Nel 2012 le venne diagnosticato un carcinoma mammario, ma dopo una pausa ritorna alla vita di sempre. Nel 2018 una seconda diagnosi le annuncia un cancro metastatico. E lo stesso anno realizza il blog BePositive ClaudiaSun, poi trasformato in associazione culturale, in cui raccontava la propria esperienza e promuoveva la prevenzione.

“Un approccio propositivo mi ha consentito di accogliere l’imprevedibilità della vita, il suo non essere controllabile”, scriveva Claudia Puddu, nel proprio blog, “saper gestire la realtà vivendola nel cambiamento. Esistono molte strade, strade in salita, strade immaginate o percorsi più rapidi, ma tutte verso un’unica meta: No. Oggi mi pongo una domanda: “questa strada mi fa star bene?” Si può star bene nelle difficoltà, convincerci della non esistenza di esse non serve, credo sia fondamentale percorrere tutte le vie per evolvere nella consapevolezza di chi siamo. L’amore per noi stessi lo si apprende attraversando un milione di strade. Nutrite la luce che è in voi”.