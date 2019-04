Ha 102 anni e si vede negata l’ecografia: “Signora, ritorni pure tra un anno”. Esempio clamoroso sulla sanità lumaca: un’ultracentenaria a cui viene negata la possibilità di effettuare a breve termine un’ecografia addominale. Lo racconta il nostro giornale partner Quotisiano.Net: «Ieri mattina – racconta la pensionata fabrianese Loretta Bartocci – mi sono presentata al Cup, il centro di prenotazioni dell’ospedale Profili di Fabriano per chiedere un’ecografia al fegato per mia madre Ida Cucco di 102 anni. L’operatore di turno mi ha riferito che per tutto il 2019 non ci sono posti liberi per effettuare un esame del genere non solo a Fabriano, ma in tutte le Marche».

Il timore, ora, è che un’attesa di diversi mesi possa sensibilmente aggravare le condizioni della nonnina. «Ormai da quattro anni – spiega la figlia – le è stato applicato un drenaggio biliare con cui convive. Periodicamente la sua situazione va controllata e nei giorni scorsi ci siamo rivolti ad un medico radiologo di Ancona che ha consigliato e sollecitato l’effettuazione di questa visita».

