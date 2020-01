Gwyneth Paltrow lancia la candela “L’odore della mia vagina”, e sul web va a ruba al costo di 75 euro

Fior di ciliegio, arancia speziata, legno. “Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: ‘Uhhh…queste essenze somigliano all’odore di una vagina’. Così abbiamo concepito questo profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato”. Incredibile, ma vero: l’attrice americana Gwyneth Paltrow ha lanciato una nuova “iniziativa” che sta letteralmente facendo insorgere il mondo del web. Una candela dal nome “L’odore della mia vagina” che nonostante le critiche e le accuse ironiche sembra andare a ruba. Al costo non indifferente di 75 euro.