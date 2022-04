Guspini: ubriaco aggredisce un uomo, danneggia la sua auto e quella dei carabinieri

I Carabinieri del NORM di Villacidro, a Guspini, in viale Di Vittorio, su segnalazione di privato cittadino hanno proceduto all’arresto per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, porto ingiustificato di armi/oggetti atti ad offendere e danneggiamento un cittadino della Repubblica Ceca, 36enne e senza fissa dimora. Intorno alle 20, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, l’uomo ha aggredito un 40enne del luogo e ha danneggiato la sua Fiat 500. Alla vista dei Carabinieri intervenuti su chiamata, il 36enne è andato in escandescenze tentando di colpirli con calci e pugni e colpendo anche con pugni e testate il finestrino laterale dell’auto di servizio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito per direttissima nella mattinata odierna.