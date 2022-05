In casa dosi di coca e 10 mila euro: disoccupato arrestato per spaccio di droga a Guspini

Il 27 maggio, i Carabinieri di Guspini, durante un servizio preventivo hanno proceduto all’arresto di un 28enne del luogo, disoccupato, incensurato il quale, all’esito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 458 grammi di marijuana, 4 dosi di cocaina, 2 piante di canapa indiana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma di denaro in contanti pari a € 10.300, ritenuta verosimile provento di attività di spaccio della sostanza stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro, mentre il giovane dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’A.G., ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna che si terrà presso il Tribunale di Cagliari.