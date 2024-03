Guspini in lutto per la morte improvvisa di Marcello Fanari

Una notizia che si è presto diffusa nella tarda serata di giovedì, un fulmine a ciel sereno, quella del malore fatale che ha colpito Fanari, 60 anni, volto noto non solo nel paese del Medio Campidano bensì in tutto il territorio. Era assessore allo sport, politiche energetiche, innovazione tecnologica e personale, amava e si prodigava per il suo ruolo a favore della comunità, come per quello professionale. Era docente e prestava servizio nelle sedi di Guspini e Serramanna: un fiume di messaggi di cordoglio da parte dei suoi alunni e colleghi si sono susseguiti incessanti in queste ore. Tutti coloro che lo hanno conosciuto, hanno espresso un pensiero, un ricordo: dalle forze politiche alle associazioni sportive. “Oggi Guspini ed il nostro territorio tutto ha perso prematuramente un grande uomo, un compagno un bravo amministratore” comunica Pd Serrenti. “Tutto lo staff dell’Experience Camp si unisce al dolore della famiglia per la dipartita dell’Assessore allo sport Marcello Fanari .

Non ti dimenticheremo”. “Svegliarsi con questa notizia ci ha veramente devastato, solo ieri sera ci siamo sentiti per farti vedere alcuni scatti della prima giornata del bellissimo progetto S4S che finalmente dopo tante lotte sei riuscito a portare nelle scuole. Hai fatto tanto per noi associazioni sportive sempre disponibile e pronto a darci una mano per ogni nostra iniziativa. Non abbiamo parole se non un grazie immenso per quello che hai fatto per lo sport a Guspini” esprime Valeria Serpi. Solo pochi giorni fa era stato infatti annunciato il progetto che prevede 25 giornate di sport per le scuole di Guspini.

Sport 4 School S4S, dedicato alla scuola primaria e secondaria di primo grado, progetto che l’Amministrazione Comunale ha proposto ed organizzato con le società sportive e le scuole. Oggi si svolgeranno i funerali, è stato indetto, per la tutta la giornata, il lutto cittadino.