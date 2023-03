Guspini, i ricami dei fiori delle sebadas al posto delle mimose

I ricami dei fiori delle sebadas al posto delle mimose: a Guspini si celebra l’8 marzo con Luca Floris, maestro regionale dell’arte della lavorazione delle tradizioni locali. Sarà una ricorrenza diversa quella della Giornata mondiale della donna che si svolgerà in piazza 8 Marzo: dalle 8 alle ore 20, 10 espositori offriranno la loro professionalità anche con vari laboratori: da quello delle erbe e le api e il modo per rimanere belle in modo naturale al mondo della grafica grazie al fumettista Massimiliano Ibba e a Giuseppe Lucano, arte cartoon. Le tematiche degli espositori soddisferanno tutti i gusti: dall’arte in canapa ai consulenti di bellezza. Spazio anche per letture, scritture e condivisione della cultura delle diverse etnie. Ospite d’onore sarà Luca Floris di Nuoro che ha conquistato il mondo con “su filindeu” incantando gli chef stellati con l’antica tradizione sarda. (https://www.castedduonline.it/capolavoro-della-pasta-ricamata-sarda-le-sebadas-mucadores-sono-un-marchio-registrato/)

“Sono onorato di essere stato invitato a questa manifestazione importante con tanti artisti – spiega Floris a Casteddu Online – penso di poter essere preso come esempio per aver raggiunto una parità di genere al contrario. Le donne hanno combattuto una vita per raggiungere gli stessi diritti degli uomini e io, di contro, faccio delle lavorazioni che erano prettamente femminili. Ho raggiunto, insomma, la parità di genere in cucina anche se ho ancora tanta strada da fare”.

L’evento è organizzato dall’associazione “Il Mercatino dei Sogni”, dalla Pro Loco e dal Comune di Guspini. “Per noi è un onore avere Floris in questa occasione – spiega la presidentessa dell’associazione Giovanna Maria Tommasi – abbiamo intenzione di proporre l’evento con un tono diverso dal solito affinché venga coinvolto un pubblico maggiore e si possa maggiormente festeggiare e omaggiare la donna”.

Foto: Marina Spironetti