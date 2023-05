Guspini, attiva 12 sim con i dati di una ignara cliente: procacciatore d’affari denunciato per truffa.

Dopo la querela presentata da una donna di 72 anni, amministratrice di una Srl, i carabinieri di Guspini hanno denunciato per truffa aggravata un 32enne di Tempio Pausania, procacciatore d’affari per una ditta romana che si occupa di stipulare contratti per una nota società telefonica. Dopo la regolare stipula di un normale contratto e l’apertura di un’utenza telefonica richiesta dalla donna, il denunciato, all’insaputa della vittima, avrebbe utilizzato i suoi documenti regolarmente acquisiti per attivare ben 12 SIM card della stessa società telefonica, mai richieste. L’amministratrice si è resa conto del raggiro dopo aver ricevuto tre fatture, per un importo totale di 3660 euro, per utenze telefoniche a lei assolutamente ignote. I carabinieri sono giunti all’individuazione del responsabile attraverso una serie di accertamenti tecnici che hanno coinvolto la società telefonica che risulta essere assolutamente estranea ai fatti.