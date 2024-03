Guspini, 30 nuovi alberi in via Montale: nel parco anche lecci e carrubo

Il parco si arricchisce con le specie di leccio e carrubo, 30 nuovi alberi in via Montale: la piantumazione verrà effettuata domani mattina e l’invito da parte degli organizzatori, i Lions Club Monreale, a “chiunque volesse partecipare alla piantumazione e all’inaugurazione della nuova area verde sarà più che benvenuto”. Una cerimonia, insomma, per dare il benvenuto ai nuovi “residenti” verdi che avranno il compito di creare un’altra zona green e mitigare gli effetti dell’inquinamento cittadino causato da emissioni e smog. Una iniziativa che si avvale della nomina al “Club a impatto zero”, una missione a favore dell’ambiente, insomma, sempre più in affanno e che necessita dell’aiuto di tutti per ritrovare il suo compromesso equilibrio naturale. Appuntamento dunque per domani mattina alle 10 nel parco vicino al Poliambulatorio.