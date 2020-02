Guide turistiche in Sardegna, svolta con i nuovi tesserini di riconoscimento: “Stop agli abusivi”

NUOVE REGOLE PER LE GUIDE TURISTICHE IN SARDEGNA- L’assessore Chessa: ““Sono stati completamente rinnovati e sostituiscono definitivamente quelli rilasciati dalle Province, che erano in formato cartaceo perciò ormai vecchi e usurati, non avranno alcuna scadenza, quindi non dovranno essere rinnovati, e valgono in tutto il territorio nazionale “