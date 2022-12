Guidavano l’auto di notte ubriachi: una denuncia e 3 patenti ritirate a Cagliari

Anche in questo fine settimana sono proseguiti i controlli della Polizia Locale di Cagliari, mirati a prevenire la guida di veicoli in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

In particolare, nella notte scorsa tra venerdì e sabato, sono stati allestiti in diversi punti della Città appositi posti di controllo, sottoponendo ad accertamenti qualitative e quantitativi i conducenti fermati.

A seguito di tali controlli sono state accertate tre violazioni per la guida in stato di ebbrezza alcolica e ritirate altrettante patenti di guida. Uno dei conducenti sarà inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria. Sono stati inoltre intensificati i controlli sulle norme di comportamento sulla circolazione stradale accertando diverse sanzioni per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e circolazione con veicolo non sottoposto a revisione.