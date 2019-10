Guerriglia a Barcellona, 500mila manifestanti in piazza: la polizia spara proiettili di gomma

Agenti e manifestanti feriti, anche dimostranti arrestati. Barcellona è nel caos: dopo la condanna inflitta da un giudice a nove leader separatisti, in almeno 500mila hanno deciso di scendere in piazza nella città catalana. I manifestanti hanno deciso di innalzare delle barricate a poca distanza dal quartiere generale della polizia. Il bilancio, sinora, è di oltre quaranta feriti – la maggior parte di loro manifestanti – e dieci persone finite in manette. Leggi di più su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/esteri/barcellona-real-madrid-rinviata-catalogna-1.4840176