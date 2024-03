Guerra contro i tavolini abusivi a Cagliari: Millennium chiuso 8 giorni, Corso 12 senza servizio all’aperto per un mese

Il Millennium chiuso per 8 giorni, mentre Corso 12 dovrà lavorare per un mese senza poter servire drink e caffè nei tavoli all’esterno. La guerra dell’amministrazione comunale cagliaritana alle occupazioni abusive di suolo pubblico non si ferma.

La polizia municipale dopo aver accertato che, il 25 gennaio scorso, la ditta titolare del Millennium Cafè di via Logudoro aveva occupato la parte davanti al locale per un totale di metri quadrati 2,67 con 3 tavolini, 6 sedie e una lavagnetta pur “non essendo titolare di alcuna concessione di suolo pubblico” ha deciso di chiudere il locale per 8 giorni consecutivi dal 25 marzo al primo giorno di aprile 2024 compreso. Il titolare aveva contestato pubblicamente il provvedimento.

Colpito anche Corso 12. Il noto locale del corso Vittorio Emanuele II era stato compito dallo stop alla concessione di suolo pubblico da 2 al 31 gennaio 2024 compresi. Ma la società aveva presentato un ricorso al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento. I giudici amministrativi hanno però rigettato il ricorso

e lo stop alla concessione è stato confermato: niente drink all’aperto dall’1 al 30 aprile 2024 compresi.