Guerra aperta tra la maggioranza e due consiglieri di Monserrato in Movimento

“Io non mi faccio ricattare e sono ben lontano da inciuci intrapresi con qualche ex assessore” spiega Locci. Le due votazioni più importanti e impegnative presentate in consiglio comunale sono state approvate ma non con il supporto degli ex di maggioranza Alessio Locci e Nicola Mameli che, da mesi, hanno chiaramente contrastato le decisioni di chi rappresenta la città e hanno intrapreso una strada parallela a quella dei colleghi di minoranza. “Hanno deciso di andarsene perché incompatibili con la nostra politica, non fanno più parte della maggioranza.

Dopo più di 30 dalla ritrovata autonomia, Monserrato dispone di un proprio PUC.

Un lavoro lungo ed estenuante, che ha trovato la nostra maggioranza e il Presidente di Commissione Ignazio Tidu pronti a lavorare in modo indefesso nel fornire, insieme al sottoscritto che ha mantenuto la delega all’ Urbanistica, precisi indirizzi politici alla squadra di capaci professionisti tecnici capitanata dall’Ing. Renato Muscas, Responsabile del Settore.

I risvolti saranno molteplici, dalla possibilità di sanare le zone di urbanizzazione spontanea a nord della 554, alla crescita economica e commerciale, dall’attrattività abitativa alla crescita dell’occupazione; sarebbe riduttivo cercare di elencare in un post tutti i vantaggi e le positive conseguenze che questo storico risultato porterà alla nostra comunità”.

“Un ennesimo obiettivo programmatico raggiunto – specifica Locci – in barba ai detrattori e agli ostruzionisti che pur di riprendere il percorso fallimentare che li ha caratterizzati, cercano quotidianamente di impedire il rinnovamento e la crescita della nostra comunità. Quanto subito nel 2018 ci ha segnato positivamente perché ci ha in-segnato tanto: l’arrivismo personale va emarginato perché dannoso agli interessi collettivi.