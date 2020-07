Guerra alle blatte a Pula, oggi e domani disinfestazione

Disinfestazione blatte a Pula: oggi e domani il Settore Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari eseguirà dei trattamenti per eliminare i fastidiosi insetti. Gli interventi verranno eseguiti in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria, nelle vie del centro urbano dalle 8 alle ore 12.

Le strade odierne interessate sono: Corso V. Emanuele – Vico 1° – Vico 2°, Piazza Del Popolo, Traversa Piazza Del Popolo, Via XXIV Maggio, Via Nora, Via E. D’Arborea, Via Piave, Via XX Settembre.