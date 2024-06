Guerra al lavoro nero nel cagliaritano, locali al setaccio: 12 maxi multe

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Passati al setaccio da due gruppi di funzionari dell’ispettorato del lavoro d’area metropolitana di Cagliari-Oristano tre pubblici esercizi nel centro storico di Cagliari e nel territorio della città metropolitana. Sono state riscontrate numerose irregolarità: due lavoratori in nero su quattro lavoratori complessivi, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione, in un locale in centro. In altri due pubblici esercizi fuori città è stato trovato un numero più elevato di lavoratori in nero (10 in totale), con adozione dei relativi provvedimenti di sospensione dell’attività, e sono state rilevate irregolarità per un impianto di videosorveglianza non autorizzato e per ipotesi di non corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori. Saranno pertanto adottate complessivamente 12 “maxisanzioni”, per un totale di circa 47.000 euro. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, gli ispettori tecnici presenti hanno riscontrato la mancata nomina del medico competente e le omesse visite mediche per più di 10 lavoratori.