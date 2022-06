Guerra al caos rifiuti a Cagliari, arrivano i controllori anti “caddozzi”

Quattro nuovi verificatori per stanare e colpire i “caddozzi” dei rifiuti. Il via libera è della giunta Truzzu alle prese con la guerra contro le discariche di spazzatura che inquinano strade e marciapiedi in città. La proposta è del servizio Igiene del Suolo e Ambiente nell’ambito del “cantiere comunale per l’occupazione”. All’interno del quale è stato approvato il progetto per la “verifica e sensibilizzazione per un corretto conferimento dei rifiuti”. Vengono assunti 4 lavoratori per 7 mesi, da giugno fino al 31 dicembre 2022. La spesa è di 70 mila euro e verrà interamente finanziata dalla Regione.

“Daranno un importante supporto al direttore dell’esecuzione del contratto nelle attività che contemplano il controllo sul conferimento dei rifiuti da parte degli utenti”, dichiara Alessandro Guarracino, assessore comunale all’Igiene del suolo, “sulla migliore gestione del processo di prenotazione e smaltimento dei rifiuti ingombranti, oltre a varie attività di informazione sul corretto conferimento, sia in maniera diretta che tramite il supporto alla redazione di atti gestionali. Un rinforzo nel personale per garantire una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi sulla raccolta”.