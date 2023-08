Guerra agli incivili: 50mila euro per raccogliere la spazzatura buttata dagli incivili

Decine di migliaia di euro per il recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti: il Comune riceve un finanziamento dalla Regione di 50,800 mila euro.

Questi interventi mirano a restituire il naturale decoro ambientale alle campagne utesi, gravemente danneggiate a causa delle discariche abusive.

Le prime aree individuate per le bonifiche includono un tratto di strada tra l’ex discarica Is Tappias e la chiesa di Santa Lucia, due importanti cumuli situati a circa 1 km dalla SP1 e un ulteriore cumulo prossimo alla foce del Rio Coccodi, dove si immette nel Rio Cixerri.

Il sindaco Giacomo Porcu ha espresso il suo disappunto per il fatto che pochi incivili abbiano costretto il Comune a impiegare risorse pubbliche per rimediare a tali scempi, anziché poterle dedicare a nuovi servizi per la comunità.

L’assessore all’Igiene urbana, Emanuele Pinna, ha sottolineato l’importanza di migliorare la cultura dei cittadini riguardo al corretto smaltimento dei rifiuti. A tal fine, sono messe in atto continue azioni di sensibilizzazione sul territorio, nelle scuole e anche con comunicazioni porta a porta. Tuttavia, riconosce che nel breve periodo, interventi di bonifica come quelli attuati recentemente sono fondamentali per consentire alla comunità di vivere al meglio l’estesa area campestre che contraddistingue il paese.

Il delegato all’Ambiente, Graziano Meloni, ha evidenziato l’importanza di questi interventi di bonifica, che hanno già permesso di rimuovere numerosi quintali di rifiuti dalle campagne utesi. Sono consapevoli che c’è ancora molto da fare per sradicare completamente il problema delle discariche abusive, che purtroppo affligge non solo il loro comune, ma anche tanti altri angoli paradisiaci della regione amata.

Questo finanziamento rappresenta un passo importante verso il recupero ambientale e il ristabilimento del decoro naturale delle campagne di Uta, auspicando un futuro in cui la consapevolezza e il rispetto per l’ambiente siano alla base delle scelte di ogni cittadino.