Guasila, una Golf e una Punto investono un gregge di pecore: uccisi una decina di animali

Stamattina a Guasila, i carabinieri della locale Stazione e quelli di Lunamatrona sono intervenuti lungo la SS 457 alt. Km 11+000, direzione Senorbì – Guasila, per un sinistro stradale con investimento di un gregge di pecore, da parte di una WV Golf condotta da un 30enne del posto celibe, operaio, e di una FIAT Punto di proprietà e condotta da un 25enne, commerciante, anch’egli di Guasila. Del gregge, che si trovava sulla carreggiata, restavano uccisi una decina di capi, appartenenti a un allevatore 51enne di Ortacesus, gravato da precedenti denunce.

Si verificavano altresì danni alle autovetture, mentre i conducenti rimanevano illesi. I documenti di guida e di circolazione degli automobilisti risultavano essere regolari. I carabinieri hanno immediatamente richiesto l’intervento sul posto di personale veterinario dell’ATS di Cagliari per i dovuti accertamenti, unitamente a personale ANAS per il ripristino della viabilità che è rimasta interrotta per circa tre ore. I carabinieri di Lunamatrona hanno informato dei fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari che valuterà eventuali profili penali.