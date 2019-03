Guasila, un etto e mezzo di marijuana in casa: in manette pregiudicato di 49 anni

Da qualche tempo avevano notato un via vai anomalo e sospetto di persone nell’abitazione di un 49enne di Guasila. Così, i militari della compagnia di Sanluri e della stazione locale, questa mattina, hanno bussato alla porta di P.A., già noto alle forze dell’ordine. Scattata la perquisizione in casa, hanno trovato la conferma dei loro sospetti: 150 grammi di marijuana e 450 euro, per i militari, provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato in regime di domiciliari. Domani si celebrerà il rito per direttissima.