Guasila incorona per la terza volta Paola Casula

Anche consigliere regionale di “Sinistra Futura”, Casula, con la lista “Guasila per tutti/e” amministrerà ancora il piccolo centro del Sud Sardegna: “Sono contenta, felice ma soprattutto onorata” ha espresso la sindaca “perché per la terza volta Guasila ci ha dato fiducia. Non era così facile, ha vinto la forza del gruppo, Guasila ha scelto la continuità e noi ci impegneremo a portare avanti i progetti avviati per restituirli appieno nella piena fruibilità di tutti i guasilesi”.