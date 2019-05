Guasila Concreta, la lista alternativa a chi governa oggi: ecco tutti i nomi dei candidati

Guasila crea una coalizione alternativa all’amministrazione uscente. E’ il progetto che si propone la lista civica “Guasila Concreta”, con l’obiettivo si propone di amministrare il centro della Trexenta per i prossimi cinque anni. Un traguardo da raggiungere attraverso un validissimo gruppo composto da persone rappresentative di tutte le fasce d’età, accomunate da forte motivazione e dall’impegno nella politica locale. Il nome di Davide Schirru come candidato a Sindaco nasce dalla scelta condivisa di un gruppo motivato e concreto. “Proprio la sua figura di persona dedita al lavoro e determinata ha dato vita a un programma di azioni necessarie e di primaria importanza, non più prorogabili per il nostro paese – si legge nel progetto della lista civica – con interventi che vanno dal sociale alle opere pubbliche sino all’universo della cultura>>. Il gruppo è composto da: Claudio Fenu, Monica Zara, Riccardo Cadeddu, Vanessa Melas, Pierfrancesco Enis, Angela Cancedda, Filippo Stroscio, Sara Caredda, Gioachino Petza, Valeria Caria, Ottavio Milia, Claudio Etzi.