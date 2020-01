Guardia medica schiacciata dall’armadio a Senorbì: è in gravi condizioni un medico di Suelli ricoverato al Brotzu dopo il brutto incidente sul lavoro, confermato già ieri sera dai medici del 118. L’uomo è ricoverato al Brotzu: come riporta oggi l’Ansa, si tratta di Giorgio Pitzalis. L’armadio si è staccato e ha travolto il dottore, che è stato subito soccorso. Forse i medici nelle prossime ore lo sottoporranno a un intervento per ridurre il trauma al torace riportato nell’incidente, avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 17.

Il medico è stato trasportato d’urgenza all’ospedale con l’elisoccorso, da subito si era intuito che le sue condizioni erano gravi. Anche i tecnici dell’Asl che si occupano di infortuni sul lavoro hanno aperto una indagine interna per verificare l’accaduto e capire se ci siano particolari responsabilità.