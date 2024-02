Guardia giurata accoltellata in piazza Yenne: aveva rimproverato alcuni senza dimora davanti al market. Brutto episodio ieri pomeriggio in pieno centro a Cagliari: un vigilante ferito alla mano con un taglierino, dopo avere discusso con alcune persone che stavano occupando a lungo l’accesso per i portatori di handicap del supermarket. Alcuni si sono però rifiutati di spostarsi, e lì è nata la lite. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, i medici del 118 sono intervenuti prontamente per le cure del caso e le indagini sono svolte dagli agenti della Polizia.