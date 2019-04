Guaidò invoca la rivolta dei militari, Maduro grida al golpe

L’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, riconosciuto da una cinquantina di Paesi, ha lanciato un appello ad una rivolta militare in un video che lo mostra in una base aerea a Caracas, circondato da soldati armati. Immediata la replica del governo di Nicolas Maduro: “È in atto un tentativo di golpe, lo stiamo sventando”, ha detto il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez.

Il governo parla di un "piccolo gruppo di soldati traditori" che si sono posizionati – ha aggiunto il ministro – "nella zona di Altamira per promuovere un colpo di stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica".