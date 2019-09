Grosso problema in attacco per il Cagliari, Pavoletti out sette mesi

Leonardo Pavoletti out per almeno sette mesi. Il calciatore del Cagliari si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, avvenuta a Innsbruck, è andata fortunatamente a buon fine, ma i tempi di recupero sono molto lunghi. L’iter riabilitativo durerà molte settimane, e l’attaccante potrà tornare a vestire la maglia sarda non prima di marzo 2020. “Ti aspettiamo in campo, Forza Leo”, questo l’augurio che si legge sul sito ufficiale del Cagliari Calcio.