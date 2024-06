Grosso colpo al 10eLotto a Cagliari, gioca una schedina a vince ventimila euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Festa grande a Cagliari grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 25 giugno, come riporta Agipronews, sono vinti 20mila grazie a un “8 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Il fortunato scommettitore ha acquistato uno dei tagliandi e scoperto, direttamente in tabaccheria, di avere vinto una somma che, se non risolve la vita sicuramente può consentire di togliere qualche sfizio. La Sardegna si conferma una delle regioni più vincenti.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,8 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro da inizio anno.