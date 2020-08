Grossa perdita nella notte e i serbatoi si svuotano: Settimo San Pietro senz’acqua

Settimo San Pietro è senz’acqua da stamattina.

A renderlo noto è il sindaco del comune:

“Poco fa, sentita Abbanoa, società che gestisce il servizio idrico, ci è stato comunicato che durante la notte scorsa i serbatoi presenti nel nostro comune si sono quasi completamente svuotati a causa di una probabile grossa perdita che purtroppo non è ancora stata individuata, nonostante le ricerche effettuate durante la notte.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro alla ricerca del guasto e speriamo che venga individuato quanto prima per contenere i disagi già evidenti per tutti.

Invitiamo i cittadini che avessero notato qualche grossa perdita d’acqua, anche nelle campagne limitrofe, a segnalare il guasto al numero verde 800022040″.