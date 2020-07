Graziano Mesina non si trova, l’ex primula rossa irreperibile dopo la condanna

È sparito da almeno ieri pomeriggio Graziano Mesina, l’ex “primula rossa” del banditismo sardo.

Ieri la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato in Appello dai suoi legali, e per il 78enne si riaprono le porte del carcere. Ma Mesina, appunto, non si trova. Anzi: pare che ieri non si sia nemmeno presentato a firmare in caserma. I militari, stanotte, non lo hanno trovato in casa e stanno battendo tutta Orgosolo, e non solo, per trovarlo. La condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, poi la scarcerazione per decorrenza dei termini: Mesina era tornato nella “sua” Orgosolo.